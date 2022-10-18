Не проблема продавця: Іран погодився поставити Росії ракети та більше безпілотників

В Ірані заявили, що використання проданої зброї не є проблемою продавця

Іранська влада пообіцяла поставити Москві ракети системи "земля-земля", а також ще одну партію безпілотників на додаток до вже переданої кілька тижнів тому.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела в Тегерані – двох чиновників та двох іранських дипломатів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За їхніми словами, домовленості про продаж та постачання зброї було досягнуто два тижні тому, 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер з іншими впливовими чиновниками Корпусу вартових ісламської революції та Вищої ради національної безпеки відвідали Москву.

«Росіяни попросили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з покращеною точністю, особливо сімейства ракет Fateh і Zolfaghar», – сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив це, заявивши, що між Іраном та Росією існує угода про надання балістичних ракет малої дальності класу «земля-земля», включаючи Zolfaghar.

Іранський дипломат відкинув закиди західних офіційних осіб про те, що такі постачання порушують резолюцію Ради Безпеки ООН 2015 року.

«Те, де вони використовуються, не є проблемою продавця. Ми не займаємо чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичними засобами», – сказав дипломат.

Україна повідомила про серію російських атак із використанням безпілотників Іранського виробництва Shahed-136 в останні тижні. Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, у свою чергу Кремль заперечує, що його війська використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.

Як повідомляли Vlasti, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном – через постачання зброї Росії.