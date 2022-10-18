Не проблема продавця: Іран погодився поставити Росії ракети та більше безпілотників

Не проблема продавця: Іран погодився поставити Росії ракети та більше безпілотників

В Ірані заявили, що використання проданої зброї не є проблемою продавця

Іранська влада пообіцяла поставити Москві ракети системи "земля-земля", а також ще одну партію безпілотників на додаток до вже переданої кілька тижнів тому.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на чотири джерела в Тегерані – двох чиновників та двох іранських дипломатів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За їхніми словами, домовленості про продаж та постачання зброї було досягнуто два тижні тому, 6 жовтня, коли перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер з іншими впливовими чиновниками Корпусу вартових ісламської революції та Вищої ради національної безпеки відвідали Москву.

«Росіяни попросили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з покращеною точністю, особливо сімейства ракет Fateh і Zolfaghar», – сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив це, заявивши, що між Іраном та Росією існує угода про надання балістичних ракет малої дальності класу «земля-земля», включаючи Zolfaghar.

Іранський дипломат відкинув закиди західних офіційних осіб про те, що такі постачання порушують резолюцію Ради Безпеки ООН 2015 року.

«Те, де вони використовуються, не є проблемою продавця. Ми не займаємо чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичними засобами», – сказав дипломат.

Україна повідомила про серію російських атак із використанням безпілотників Іранського виробництва Shahed-136 в останні тижні. Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, у свою чергу Кремль заперечує, що його війська використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.

Як повідомляли Vlasti, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном – через постачання зброї Росії.

  • 20
  • 18.10.2022 18:46
Декілька слів про автора
Никита Скуратов:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:02
НАТО поставить Україні засоби боротьби з безпілотниками найближчими днями
Світ
18:46
Не проблема продавця: Іран погодився поставити Росії ракети та більше безпілотників
Україна
18:24
При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Україна
17:47
Путін змінив тактику у війні з Україною
Світ
16:10
Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Україна
15:58
Троє людей загинуло в результаті сьогоднішнього удару по Києву
Україна
15:45
Німецька система ППО IRIS-T пройшла бойове хрещення в Україні
Світ
14:55
Україна визнала Ічкерію окупованою Росією і засудила геноцид чеченського народу
Україна
12:52
Росіяни вдарили ракетами по Курахівській ТЕС на Донеччині
Україна
12:28
Окупанти доставили до Мелітополя комплекси С-300 і вантажівки з іранськими дронами
Україна
11:49
У Києві після обстрілів проблеми з електро- і водопостачанням: Кличко закликав до жорсткої економії
Світ
11:33
Уганда пообіцяла постачати до Росії електромобілі: коли почне їх виробляти
Світ
11:06
У російському храмі вперше за майже 100 років пройшла служба - Z-молебен
Світ
10:50
Печать наклеек: что учитывать при выборе дизайна
Україна
10:37
Микитась та Татаров через ФДМ намагаються привласнити приміщення НДІ, що знаходяться на балансі Укрбуда

Головне

Світ
19:02
НАТО поставить Україні засоби боротьби з безпілотниками найближчими днями
Україна
18:24
При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Світ
16:10
Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Україна
15:58
Троє людей загинуло в результаті сьогоднішнього удару по Києву
Україна
10:36
ЗСУ зранку знищили російський Су-25 на Херсонщині
Україна
09:04
Ракетний обстріл Харкова: окупанти вдарили по промисловому підприємству
Україна
08:28
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом величезний стовп диму
Україна
07:18
Кривий Ріг на світанку атакували дрони: в місті пролунали вибухи
Україна
07:05
У Миколаєві вночі пролунали вибухи: в місті зникло світло
Світ
19:19
У російському Єйську військовий Су-34 влетів у дев’ятиповерхівку: всі подробиці
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
НАТО поставить Україні засоби боротьби з безпілотниками найближчими днями
Світ
18.10.2022 19:02
ТОР
Не проблема продавця: Іран погодився поставити Росії ракети та більше безпілотників
Світ
18.10.2022 18:46
ТОР
При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Україна
18.10.2022 18:24

Популярне

ТОР
У російському Єйську військовий Су-34 влетів у дев’ятиповерхівку: всі подробиці
17.10.2022 19:19
ТОР
Київ на світанку атакували дрони-камікадзе: є прильоти в центрі міста
17.10.2022 07:06
ТОР
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом величезний стовп диму
18.10.2022 08:28

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"