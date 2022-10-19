Стремоусов анонсував наступ ЗСУ на Херсон і закликав тікати на лівий берег

У Стремоусова, як завжди, все в порядку, лише треба тікати з Херсону

Один з гауляйтерів Херсонщини Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на обласний центр і закликав громадян тікати на лівий берег.

Відповідне відеозвернення Стремоусов виклав в Telegram.

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За його словами, українські військові, яких «підштовхує Захід», найближчим часом розпочнуть наступ на Херсон. Також він заявив про можливий обстріл міста, а також правобережної частини Херсонської області.

Стремоусов закликав місцевих жителів евакуюватися й пообіцяв, що Росія в інших регіонах компенсує можливу втрату житла внаслідок обстрілу.

При цьому колаборант запевнив, що Херсон «здавати ніхто не збирається» і російські війська «стоятимуть до кінця».

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