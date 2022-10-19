У Севастополі біля аеродрому Бельбек збили безпілотника

У Севастополі біля аеродрому Бельбек збили безпілотника

Біля військового аеродрому нібито збили безпілотник

У районі Севастополя пролунав вибух – нібито спрацювала система ППО.

Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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Він уточнив, що, за попередніми даними, збито безпілотника в районі військового аеродрому Бельбек.

Чий саме безпілотник – чиновник не уточнив.

Також Розвожаєв закликав громадян зберігати спокій.

Як повідомляли Vlasti, у Криму 1 жовтня в районі Любимівки під Севастополем пролунав вибух, а потім у небо здійнявся величезний стовп диму.

У Севастополі ввечері 18 серпня пролунали вибухи в районі російського військового аеродрому «Бельбек».

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  • 19.10.2022 08:45
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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