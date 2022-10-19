Російські командири заробляють на відправці військових у тил: тариф подобовий

Російські командири заробляють на своїх бійцях

Якщо російський військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити командирові, та його відвезуть у тил.

Про такий бізнес повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Найбільш поширений він на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім.

Наприклад, у районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тис. рублів на добу. Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передка до тилу.

“Таким чином російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяв Шойгу та Путін перед відправкою до України але в черговий раз обманув”, – зазначили в Центрі.