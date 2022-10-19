ТОП 5 лучших торцовочных пил для домашней мастерской – Рейтинг 2022

Торцовочные пилы являются очень интересной альтернативой другим режущим устройствам, таким как настольные пилы.

Торцовочные пилы являются очень интересной альтернативой другим режущим устройствам, таким как настольные пилы. Этот узкоспециализированный инструмент применяют не только в столярных цехах, он востребован и в мебельных мастерских, и среди домашних мастеров, стремящихся к тому, чтобы их изделия выглядели аккуратно. Торцовочна пила Метабо как раз из таких. Отличается она хорошей заводской сборкой, благодаря чему получила множество положительных отзывов от пользователей. Помимо качественной пилы немецкого бренда Метабо следует отметить аналогичные устройства, представленные в широком ассортименте на рынке Украины. Чтобы не запутаться в выборе, мы составили для вас ТОП-рейтинг торцовочных пил 2022 года. Вот кто входит в лидирующий список:

1. Пила торцовочная Ryobi EMS216L (5133001197)

Бытовая торцовочно-усорезная пила с лазером – надежный помощник для дома, на стройке, и для дачи. Она позволяет точно распиливать древесину и все другие древесные материалы. Подойдет как профессионалам, так и любителям, увлекающимся любыми работами по дереву.

Плюсы:

Отрезной диск TCT с 48 зубьями;

2 светодиода для освещения рабочей зоны;

Скольжение направляющей к пользователю позволяет работать у стены;

Легко носить с собой и хранить благодаря компактному дизайну.

Минусы:

Без протяжки.

2. Торцовочная пила с тяговой функцией Metabo KGS 216 M (619260000)

Торцовка профессиональная с улучшенными стандартами точности, мобильности и продуктивности. Пильный диаметр диска составляет 216 мм, диаметр отверстия – 30 мм. Предназначена для работы с заготовками из древесины, пластика и мягких металлов. Характеризуется очень прочным корпусом и чрезвычайно прочным и надежным двигателем.

Плюсы:

Легко распиливает большие заготовки;

Имеет нескользящую резиновую поверхность, включая верхнюю ручку для переноски и боковые ручки для обеспечения надежного захвата;

Лазер для точного наблюдения за разрезом, и шкалы, которые видны с рабочего места;

Имеется кабельная катушка, чтобы удерживать кабель на месте, когда машина не используется.

Минусы:

Диск в комплекте для грубого реза.

3. Торцовочная пила Scheppach HM90SL (5901214901)

Высокопроизводительная, хорошо оснащенная торцовочная пила с протяжкой, которую можно расположить у стены и идеально подходящая для мастеров, которым необходимо работать в ограниченном пространстве. Благодаря двигателю мощностью 2200 Вт и диаметру поперечного пропила 300 мм пила является идеальным универсальным инструментом для поперечной резки досок, выполняя точные косые и сложные угловые пропилы в древесине, и пластике.

Плюсы:

Высокая скорость реза позволяет выполнять точные пропилы без раскалывания материала;

Резка непосредственно у стены возможна благодаря твердосплавному пильному полотну TCT;

Встроенный прецизионный лазер;

Удлиненный электрический кабель (5 м).

Минусы:

Плохое стружкоотведение.

4. Торцовочная пила AEG PS 254 L

Радиально-усорезный станок по дереву для быстрого высокоточного поперечного распила заготовок под заданным углом. Пила способна улавливать 80% пыли благодаря встроенной вакуумной системе. Купить такую пилу выгодно, как в мебельную мастерскую, либо использовать для регулярных монтажных и столярных работ.

Плюсы:

Внутренний вентилятор на конце двигателя вытягивает пыль (эффективность 80%);

Регулируемый лазер, светодиодная подсветка для видимости линии;

Настройка глубины диска – возможность просто и быстро нарезать канавки;

Углы скоса – срез влево и вправо50 град.

Минусы:

При работе стружкой засоряется лазер.

5. Торцовочная пила Makita LS0815FL

Радиально-консольная торцовка для столярных работ. Разрезает материал толщиной 305 мм под углом 90 градусов. Главной особенностью этой составной торцовочной пилы является система линейных шарикоподшипников, которая позволяет пользователям делать точные пропилы. Этот инструмент имеет легкую конструкцию в сочетании с ручкой для переноски для удобной транспортировки.

Плюсы:

Мощность двигателя 1400 Вт с системой плавного запуска;

Высокая производительность резки с широким углом наклона как слева, так и справа;

Множество функций безопасности, например, защита лезвия, электрический тормоз;

Поставляется с боковыми расширениями, позволяющими удерживать большие предметы.

Минусы:

Дорогая.

Заключение

Обзор, в который вошли как производители торцовочных пил, так и применение самого инструмента подошел к своему логическому завершению. В нем мы постарались предоставить основную информацию по каждой модели. Прежде чем осуществить выбор торцовочной пили из рейтинга, в первую очередь следует определиться с бюджетом, ведь именно от него зависят возможности торцовки.