У Бєлгороді прильот по об’єкту інфраструктури: перед вибухом працювала ППО
У небі над Бєлгородом працювала система ППО, а згодом стався вибух на одному з об'єктів міської інфраструктури.
Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.
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«Зафіксовано попадання снаряда на один із об’єктів інфраструктури міста Бєлгорода», – написав він у Telegram.
За словами чиновника, руйнування незначні, і вони не вплинуть на роботу енергозабезпечення міста.
Гладков також додав, що всі оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків.
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- 19.10.2022 10:33
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