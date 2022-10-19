У Росії школярів змушують ходити на похорон загиблих в Україні військових

У Краснодарському краї підлітків відправляють на похорон військових, які загинули в Україні.

Про це повідомив Telegram-канал Сирена.

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За інформацією видання, військово-патріотичний клуб міста Гарячий Ключ збирає вихованців на похорон краснодарців, які загинули на фронті. Підлітки відвідали вже шість прощальних церемоній.

Керівник натомість обіцяє «відпросиловки» — довідки про пропуск уроків з поважної причини.

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