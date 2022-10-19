Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках

Путін нібито готовий піти ва-банк

Президент Росії Володимир Путін наполягає на необхідності наступу на двох додаткових напрямках – на Київ з боку Білорусі та на Харків з Білгородської області.

Про це повідомив Telegram-канал Генерал СВР

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За його інформацією, Путін нібито вважає, що мобілізація п’ятисот тисяч людей дає можливості і заткнути дірки на вже існуючих напрямках, і створити два нові.

На думку Путіна, яку підтримує командувач об’єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін, західного озброєння вистачає на утримання Україною поточної ситуації на фронті, але при появі двох нових напрямків можливості наступу українських військ мають закінчитися.

Згідно з цією логікою, частину озброєнь українське військове керівництво буде змушене перекинути на нові напрямки, а Захід оперативно додаткові постачання озброєнь не зможе організувати.

“Путін висловив упевненість, що за «правильного» підходу до планування та керівництва наступу на двох нових напрямках, фронт у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях з українського боку «посипеться» і нові захоплення території України російськими військами не забаряться», – сказано у публікації.

Видання зазначило, що ці плани засновані на уявленні Путіна про те, що мобілізовані російські військові – це «свіжі» сили, які воюватимуть краще, ніж втомлені від нескінченних боїв кадрові російські війська, і набагато кращі за українську мобілізовану армію.

Президент РФ нібито готовий ризикнути залишками озброєнь та останніми ракетами для спроби переломити ситуацію на фронті, фактично він іде ва-банк.

Частина представників керівництва Генерального штабу та міністерства оборони РФ умовляють Путіна відмовитися від цих планів, аргументуючи тим, що у разі провалу цього сценарію, до березня російським військам катастрофічно не вистачатиме озброєнь і горезвісне «нам сьогодні нічим наступати, а завтра нічим оборонятися» стане реальністю.

“Поразка в цьому випадку буде тотальною, з великою кількістю жертв та втратою контролю над частиною територій. Застосування Путіним ядерної зброї в цьому випадку і негайна відповідь найбільших країн, включаючи США, Велику Британію, країни Євросоюзу, Китай та Індію, призведе до практично безальтернативного розпаду Росії та поділу її на сфери впливу, без перспектив возз’єднання”, – сказано в публікації.