Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Бені Ганц заявив, що Ізраїль не продаватиме Україні зброї
Уряд Ізраїлю виключає постачання зброї ЗСУ, незважаючи на російські атаки з використанням іранських безпілотників.
Про це пише Bild p посиланням на слова міністра оборони Бені Ганца.
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«Я – міністр оборони, і я відповідаю за експорт ізраїльської зброї. Я хочу чітко заявити, що ми не продаватимемо зброю Україні», — заявив Ганц.
Він також наголосив, що Ізраїль продовжує надавати Україні медичну та гуманітарну допомогу.
Проти постачання зброї ЗСУ висловився і колишній прем’єр-міністр Ізраїлю, а нині лідер опозиції Беньямін Нетаньяху.
Він побоюється, що передані технології потраплять до рук іранців і застосовуватимуться проти Ізраїлю.
Як повідомляли Vlasti, міністр у справах діаспори Нахман Шай запропонував своєму уряду почати надавати військову допомогу Україні – порівнянну з тією, яку вона отримує від США чи НАТО.
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- 19.10.2022 13:44
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