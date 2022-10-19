Ізраїль не постачатиме Україні зброю

Бені Ганц заявив, що Ізраїль не продаватиме Україні зброї

Уряд Ізраїлю виключає постачання зброї ЗСУ, незважаючи на російські атаки з використанням іранських безпілотників.

Про це пише Bild p посиланням на слова міністра оборони Бені Ганца.

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«Я – міністр оборони, і я відповідаю за експорт ізраїльської зброї. Я хочу чітко заявити, що ми не продаватимемо зброю Україні», — заявив Ганц.

Він також наголосив, що Ізраїль продовжує надавати Україні медичну та гуманітарну допомогу.

Проти постачання зброї ЗСУ висловився і колишній прем’єр-міністр Ізраїлю, а нині лідер опозиції Беньямін Нетаньяху.

Він побоюється, що передані технології потраплять до рук іранців і застосовуватимуться проти Ізраїлю.

Як повідомляли Vlasti, міністр у справах діаспори Нахман Шай запропонував своєму уряду почати надавати військову допомогу Україні – порівнянну з тією, яку вона отримує від США чи НАТО.