Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Росія вводить військовий стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у “ЛНР” та “ДНР”.
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Про це оголосив президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради безпеки 19 жовтня.
Військовий стан запроваджується з півночі 20 жовтня.
Також він уточнив, що глави регіонів будуть наділені додатковими повноваженнями для забезпечення безпеки.
Крім того, Путін пообіцяв, що у президентському указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики у сфері безпеки.
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- 19.10.2022 14:59
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