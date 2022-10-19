Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях

Росія вводить військовий стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у “ЛНР” та “ДНР”.

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Про це оголосив президент РФ Володимир Путін на засіданні Ради безпеки 19 жовтня.

Військовий стан запроваджується з півночі 20 жовтня.

Також він уточнив, що глави регіонів будуть наділені додатковими повноваженнями для забезпечення безпеки.

Крім того, Путін пообіцяв, що у президентському указі буде передбачено кілька рівнів реагування на ризики у сфері безпеки.