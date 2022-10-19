Що означає і чим загрожує введений Путіним військовий стан
Президент РФ Володимир Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях України, які вважає "приєднаними". Чим це загрожує?
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Президент РФ Володимир Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях України, які вважає «приєднаними». Чим це загрожує?
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За законом, військовий стан вводиться «на території Росії або в окремих її місцевостях відповідно до агресії проти країни або безпосередньої загрози агресії». При цьому документ не розшифровує останнє поняття.
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Українців, які мешкають на окупованих територіях, можуть примусово інтернувати (ізолювати). У законі така норма передбачена по відношенню до громадян країн, з якими РФ має конфлікт.
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У період воєнного стану можуть обмежуватися права та свободи громадян, і навіть діяльність різних організацій. У людей можуть вилучати майно з наступною виплатою державою його вартості.
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Можуть бути евакуйовані об’єкти господарського, соціального та культурного призначення. Мешканців можуть тимчасово переселити у безпечніші райони (як це відбувається зараз у Херсоні). Але згідно із законом їм зобов’язані надати житло.
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Закон про воєнний стан передбачає особливий режим в’їзду та виїзду на територію. Не обов’язково закриття кордонів, але свобода пересування може бути обмежена. Одночасно посилюється охорона громадського порядку, а також військових, важливих державних та спеціальних об’єктів.
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При військовому стані зупиняється діяльність політичних партій, громадських об’єднань, релігійних об’єднань, які ведуть пропаганду та агітацію. Мітинги та страйки заборонені.
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Простих людей можуть залучити до «виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів економіки, систем життєзабезпечення та військових об’єктів».
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При військовому стані заборонено продаж спиртних напоїв.
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Запроваджується «військова цензура». Влада стежитиме за поштовими відправленнями та повідомленнями в інтернеті, а також контролюватиме телефонні переговори. Посилюється контроль за ЗМІ.
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Мешканців окупованих територій можуть примусово мобілізувати. Але для цього потрібний окремий указ президента.
Як випливає з указу Путіна, у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській областях запроваджуються режими близькі до НП. Там відселятимуть мешканців у безпечні райони та доглядатимуть автомобілі.
Подібні, але більш полегшені особливі режими будуть і в усіх регіонах Центрального округу, включаючи Москву.
Як повідомляли Vlasti, Росія вводить військовий стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у “ЛНР” та “ДНР”.
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- 19.10.2022 15:27
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