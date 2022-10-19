Що означає і чим загрожує введений Путіним військовий стан

Президент РФ Володимир Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях України, які вважає "приєднаними". Чим це загрожує?

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Президент РФ Володимир Путін запровадив військовий стан на окупованих територіях України, які вважає «приєднаними». Чим це загрожує?

За законом, військовий стан вводиться «на території Росії або в окремих її місцевостях відповідно до агресії проти країни або безпосередньої загрози агресії». При цьому документ не розшифровує останнє поняття.

Українців, які мешкають на окупованих територіях, можуть примусово інтернувати (ізолювати). У законі така норма передбачена по відношенню до громадян країн, з якими РФ має конфлікт.

У період воєнного стану можуть обмежуватися права та свободи громадян, і навіть діяльність різних організацій. У людей можуть вилучати майно з наступною виплатою державою його вартості.

Можуть бути евакуйовані об’єкти господарського, соціального та культурного призначення. Мешканців можуть тимчасово переселити у безпечніші райони (як це відбувається зараз у Херсоні). Але згідно із законом їм зобов’язані надати житло.

Закон про воєнний стан передбачає особливий режим в’їзду та виїзду на територію. Не обов’язково закриття кордонів, але свобода пересування може бути обмежена. Одночасно посилюється охорона громадського порядку, а також військових, важливих державних та спеціальних об’єктів.

При військовому стані зупиняється діяльність політичних партій, громадських об’єднань, релігійних об’єднань, які ведуть пропаганду та агітацію. Мітинги та страйки заборонені.

Простих людей можуть залучити до «виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів економіки, систем життєзабезпечення та військових об’єктів».

При військовому стані заборонено продаж спиртних напоїв.

Запроваджується «військова цензура». Влада стежитиме за поштовими відправленнями та повідомленнями в інтернеті, а також контролюватиме телефонні переговори. Посилюється контроль за ЗМІ.

Мешканців окупованих територій можуть примусово мобілізувати. Але для цього потрібний окремий указ президента.

Як випливає з указу Путіна, у Криму, Севастополі, Краснодарському краї, Білгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Ростовській областях запроваджуються режими близькі до НП. Там відселятимуть мешканців у безпечні райони та доглядатимуть автомобілі.

Подібні, але більш полегшені особливі режими будуть і в усіх регіонах Центрального округу, включаючи Москву.

Як повідомляли Vlasti, Росія вводить військовий стан на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, у “ЛНР” та “ДНР”.