Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну

Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну

Окупанти готують підрив Каховської ГЕС

Росія, мабуть, починає заздалегідь створювати інформаційне тло, що виправдовує запланований відступ і втрату великих територій у Херсонській області.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW).

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Вочевидь, російське військове командування винесло уроки з попередніх інформаційних та оперативних провалів у ході українського контрнаступу у Харківській області і тому намагається завчасно мінімізувати наслідки своїх невдач у відбитті чергового успішного українського наступу.

Російські війська також готують інформаційне забезпечення для провокації під чужим прапором на Каховській гідроелектростанції.

Можливо, російське командування вважає, що руйнація дамби дозволить прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти чи уповільнити подолання українськими військами водної перешкоди.

Очевидно, заяви про нібито підготовку удару ЗСУ по дамбі Каховської ГЕС, які пролунали напередодні, мали на меті забезпечити інформаційне прикриття для руйнування дамби російськими військами і подальшого звинувачення України в завданих збитках і загибелі людей, а також для прикриття відступу російської армії вглиб Херсонської області, вважають американські експерти.

На їхню думку, Кремль може спробувати використати цю провокацію для того, щоб заглушити новини про третій принизливий відступ російських військ.

Плюс до того, подібна провокація була б подана як ще одне «підтвердження» помилкової тези Кремля про те, що Україна – держава-терорист, яка навмисно б’є по цивільному населенню.

Як повідомляли Vlasti, гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо попередив про нібито «плановане» руйнування греблі Каховської ГЕС і заявив про початок скидання води.

  • 23
  • 20.10.2022 08:42
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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