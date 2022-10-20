На Миколаївщині за ніч знищили 14 дронів-камікадзе
Українські захисники продовжують нищити ірансько-російськы дрони
У ніч на 20 жовтня над Миколаївською областю знищено 14 російських російських дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Про це повідомили в Повітряному командуванні «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України.
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“Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України», – сказано в повідомленні.
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- 20.10.2022 08:51
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