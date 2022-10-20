Окупанти почали тікати з Енергодару: масово вивозять награбоване
Окупанти вивозять награбоване з Енергодару
Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної “адміністрації” міста почали вивозити награбоване майно.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал Енергодар
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Так, було зафіксовано масове пограбування готелю «Скіфський».
Росіяни виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.
“Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним «воєнного стану» на тимчасово окупованих Росією українських територіях”, – сказано в повідомленні.
- 140
- 20.10.2022 09:18
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: