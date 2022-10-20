Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти

Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти
Новий командувач «спеціальної військової операції» в Україні Сергій Суровікін у першій заяві для російського ТБ назвав ситуацію на Херсонщині для російських військ складною і не виключив “прийняття непростих рішень”.

Російське видання «Медуза» проаналізувало варіанти «непростих рішень», які може ухвалити російське командування у ситуації з Херсоном.

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1. Евакуація військ із плацдарму

З військової точки зору це було б найлогічне рішення через неможливість змінити співвідношення сил на правому березі. У такому вигляді російське угруповання не зможе наступати на Одесу та Миколаїв, тому тримати його у напівоточенні немає сенсу

Однак заважає такому рішенню політика: місто Херсон — єдиний обласний центр, захоплений з початку вторгнення, після анексії сходу та півдня України він став столицею одного з нових «регіонів РФ».

На думку видання, все вказує на те, що «важким» (з політичного погляду) рішенням Суровікіна є саме евакуація, спочатку проросійських жителів Херсона, а згодом і військ — з правого берега.

2. Евакуація мирних жителів, і подальше зменшення розмірів плацдарму до розмірів «фортець» у Херсоні та Бериславі (навпроти Нової Каховки).

Такий план частково міг би вирішити проблему постачання, значно його скоротивши.

При цьому артилерію можна було б розмістити на східному березі, щоб вона підтримувала оборону за кілька кілометрів від річки.

Крім того, оборона «фортеці Херсон» вирішила б головну політичну проблему (здавання обласної столиці).

Але таке рішення — «важке» вже з військової точки зору: постачання через річку під вогнем ствольної української артилерії буде ще більш ускладненим, якщо взагалі можливим. Досі російське командування воліло евакуювати війська з районів, де їх не можна нормально постачати — з-під Києва, з острова Зміїний чи з півночі Харківської області.

3. Підготовка до ядерного удару

Схід Херсонської області — малонаселена місцевість, яка зараз наповнена десятками тисяч українських військовослужбовців. Теоретично саме такий район може бути обраний для демонстраційного ядерного удару.

Підготовка до такого удару вимагає евакуації населення, щоб уникнути «побічних жертв».

Але вкрай малоймовірно, що саме таке «важке рішення» мав на увазі Суровікін. Удар не обіцяє жодних військових вигод і вкрай небезпечний у політичному сенсі: замість деескалації Захід може піти на ескалацію — наприклад, завдати потужних ударів конвенційною зброєю по російській армії в Україні (такий варіант відповіді на ядерну ескалацію найчастіше публічно обговорюють західні експерти).

  • 26
  • 20.10.2022 10:32
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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