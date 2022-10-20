Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів

В Росії пояснили, що дрони російські, тому що на них російські літери

Росія пригрозила «переглянути відносини» з ООН, якщо організація досліджуватиме дрони, що збиті над Україною.

Як повідомило ТАСС, про це заявив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

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Він заявив, що у війні з Україною Росія використовує нібито лише безпілотники власного виробництва.

Він назвав дезінформацією заяви західних країн та України про те, що на фронті використовуються іранські дрони.

Як доказ своїх слів Полянський заявив, що на знайдених в Україні безпілотниках є написи російською мовою.

«Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані», – сказав він.

Полянський додав, що Росія проведе «переоцінку відносин» із секретаріатом ООН та генеральним секретарем організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачання іранських безпілотників до Росії.