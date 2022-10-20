Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів

Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів

В Росії пояснили, що дрони російські, тому що на них російські літери

Росія пригрозила «переглянути відносини» з ООН, якщо організація досліджуватиме дрони, що збиті над Україною.

Як повідомило ТАСС, про це заявив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він заявив, що у війні з Україною Росія використовує нібито лише безпілотники власного виробництва.

Він назвав дезінформацією заяви західних країн та України про те, що на фронті використовуються іранські дрони.

Як доказ своїх слів Полянський заявив, що на знайдених в Україні безпілотниках є написи російською мовою.

«Не думаю, що російська настільки широко використовується в Ірані», – сказав він.

Полянський додав, що Росія проведе «переоцінку відносин» із секретаріатом ООН та генеральним секретарем організації, якщо вони візьмуть участь у розслідуванні постачання іранських безпілотників до Росії.

  • 0
  • 20.10.2022 11:31
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:31
Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів
Світ
10:32
Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти
Україна
09:18
Окупанти почали тікати з Енергодару: масово вивозять награбоване
Україна
08:51
На Миколаївщині за ніч знищили 14 дронів-камікадзе
Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну
Україна
08:06
День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади
Україна
07:27
Росіяни намагаються наступати у Донецькій та Луганській областях
Світ
15:27
Що означає і чим загрожує введений Путіним військовий стан
Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Україна
14:31
Окупанти тікають з Херсону: що там відбувається
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:20
На Каховській ГЕС йде скидання води: Сальдо знову заявив про запланований підрив греблі
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:38
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
Світ
11:10
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках

Головне

Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну
Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:10
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
Україна
08:11
На Миколаївщині за ніч знищено 12 дронів-камікадзе
Україна
07:40
Стремоусов анонсував наступ ЗСУ на Херсон і закликав тікати на лівий берег
Світ
19:02
НАТО поставить Україні засоби боротьби з безпілотниками найближчими днями
Україна
18:24
При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Світ
16:10
Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів
Світ
20.10.2022 11:31
ТОР
Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти
Світ
20.10.2022 10:32
ТОР
Окупанти почали тікати з Енергодару: масово вивозять награбоване
Україна
20.10.2022 09:18

Популярне

ТОР
У Бєлгороді прильот по об’єкту інфраструктури: перед вибухом працювала ППО
19.10.2022 10:33
ТОР
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
19.10.2022 11:38
ТОР
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
19.10.2022 11:10

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"