В Німеччині підпалили притулок для українських біженців

В Німеччині підпалили притулок для українських біженців

Поліція вже почала розслідування підпалу

На півночі Німеччини хтось підпалив притулок для українських біженців.

Про це повідомляє Bild із посиланням на заяву поліції.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Будівля спалахнула напередодні. У ньому жили 14 українських біженців та троє співробітників Червоного Хреста в Німеччині. Ніхто з них не постраждав.

Поліція припускає, що будівля спалахнула внаслідок підпалу. За день до пожежі на вході до притулку невідомі намалювали свастику.

Більше сотні пожежних боролися з вогнем кілька годин

Більше сотні пожежних боролися з вогнем кілька годин

  • 0
  • 20.10.2022 11:54
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:54
В Німеччині підпалили притулок для українських біженців
Світ
11:31
Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів
Світ
10:32
Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти
Україна
09:18
Окупанти почали тікати з Енергодару: масово вивозять награбоване
Україна
08:51
На Миколаївщині за ніч знищили 14 дронів-камікадзе
Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну
Україна
08:06
День без електрики: українців закликали відключити енергоємні прилади
Україна
07:27
Росіяни намагаються наступати у Донецькій та Луганській областях
Світ
15:27
Що означає і чим загрожує введений Путіним військовий стан
Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Україна
14:31
Окупанти тікають з Херсону: що там відбувається
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:20
На Каховській ГЕС йде скидання води: Сальдо знову заявив про запланований підрив греблі
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:38
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Головне

Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну
Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:10
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
Україна
08:11
На Миколаївщині за ніч знищено 12 дронів-камікадзе
Україна
07:40
Стремоусов анонсував наступ ЗСУ на Херсон і закликав тікати на лівий берег
Світ
19:02
НАТО поставить Україні засоби боротьби з безпілотниками найближчими днями
Україна
18:24
При спробі дати хабара меру Дніпра Філатову затримано екснардепа Микитася
Світ
16:10
Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
В Німеччині підпалили притулок для українських біженців
Світ
20.10.2022 11:54
ТОР
Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів
Світ
20.10.2022 11:31
ТОР
Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти
Світ
20.10.2022 10:32

Популярне

ТОР
У Бєлгороді прильот по об’єкту інфраструктури: перед вибухом працювала ППО
19.10.2022 10:33
ТОР
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
19.10.2022 11:38
ТОР
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
19.10.2022 11:10

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"