В Німеччині підпалили притулок для українських біженців

Поліція вже почала розслідування підпалу

На півночі Німеччини хтось підпалив притулок для українських біженців.

Про це повідомляє Bild із посиланням на заяву поліції.

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Будівля спалахнула напередодні. У ньому жили 14 українських біженців та троє співробітників Червоного Хреста в Німеччині. Ніхто з них не постраждав.

Поліція припускає, що будівля спалахнула внаслідок підпалу. За день до пожежі на вході до притулку невідомі намалювали свастику.