Кадиров показав, як його діти на передовій “відбили атаку нацистів”: що не так із цим відео

Кадиров показав, як його діти на передовій “відбили атаку нацистів”: що не так із цим відео

Діти Кадирова нібито б'ються на передовій

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявляв про відправлення своїх неповнолітніх синів на війну в Україну, показав, як вони нібито б'ються на передовій.

Він опублікував відповідне відео у Telegram.

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Синам Кадирова Адаму, Елі та Ахмату 14, 15 та 16 років. Глава Чечні, який бере активну участь у російському вторгненні в Україну (перебуваючи при цьому не в Україні), стверджує, що вони «відвідали лінію дотику», де на даний момент «йдуть запеклі бої».

«Ахмат, Елі та Адам пробралися впритул до позицій противника і забезпечили вогневе прикриття наступу бійців», – написав Кадиров.

На опублікованому відео чути стрілянину, а підлітки ведуть вогонь з гранатомета в тому напрямку, де стріляють. Їм також дали зробити постріли з інших видів зброї.

Користувачі мережі відразу звернули увагу на низку кумедних моментів на відео, які підтверджують його постановку.

“Та забудьте про синів Кадирова, оператор – ось хто гідний медалі за відвагу. Просто стоїть і знімає, коли довкола Друга світова”, – зазначив NYISO.

Також користувачі звернули увагу, що місцевість, де знято приїзд дітей Кадирова та їхня зустріч із командиром підрозділу Ісмаїлом Агуєвим далеко від лінії фронту, і місцевість, де вони нібито б’ються на передовій, – одна й та сама.

На першому відео ми бачимо місцевість, позначену червоним квадраром – запам’ятаємо її.

Кадр з відео приїзду дітей Кадирова на фронт

Кадр з відео приїзду дітей Кадирова на фронт

На другому відео, як стверджує Кадиров, його діти ведуть бій. Але й тут ми помічаємо ту саму місцевість, що й на попередньому відео.

Кадр з відео "запеклих боїв на передовій"

Кадр з відео "запеклих боїв на передовій"

Тобто вони навіть не стали шукати нову місцевість для зйомки, а просто викопали окоп там же, хоча на першому відео стверджується, що фронт знаходиться за 3-4 кілометри від них.

Також привертає увагу робота звукорежисера. Уявні українці на відео вели жорсткий вогонь по синах Кадирова, але коли заговорив Замід Чалаєв, то вирішили різко замовкнути і дати сказати відрепетовану промову. Звукорежисер вставив звуки стрілянини у відповідь тільки там, де треба.

На пропагандистському ТРК "Путь" ненароком показали підготовку дітей Кадирова до зйомок.

На пропагандистському ТРК "Путь" ненароком показали підготовку дітей Кадирова до зйомок.

Як повідомляли Vlasti, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів вирушать на війну в Україну.

  • 27
  • 20.10.2022 14:15
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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