Кадиров показав, як його діти на передовій “відбили атаку нацистів”: що не так із цим відео
Діти Кадирова нібито б'ються на передовій
Глава Чечні Рамзан Кадиров, який раніше заявляв про відправлення своїх неповнолітніх синів на війну в Україну, показав, як вони нібито б'ються на передовій.
Він опублікував відповідне відео у Telegram.
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Синам Кадирова Адаму, Елі та Ахмату 14, 15 та 16 років. Глава Чечні, який бере активну участь у російському вторгненні в Україну (перебуваючи при цьому не в Україні), стверджує, що вони «відвідали лінію дотику», де на даний момент «йдуть запеклі бої».
«Ахмат, Елі та Адам пробралися впритул до позицій противника і забезпечили вогневе прикриття наступу бійців», – написав Кадиров.
На опублікованому відео чути стрілянину, а підлітки ведуть вогонь з гранатомета в тому напрямку, де стріляють. Їм також дали зробити постріли з інших видів зброї.
Користувачі мережі відразу звернули увагу на низку кумедних моментів на відео, які підтверджують його постановку.
“Та забудьте про синів Кадирова, оператор – ось хто гідний медалі за відвагу. Просто стоїть і знімає, коли довкола Друга світова”, – зазначив NYISO.
Також користувачі звернули увагу, що місцевість, де знято приїзд дітей Кадирова та їхня зустріч із командиром підрозділу Ісмаїлом Агуєвим далеко від лінії фронту, і місцевість, де вони нібито б’ються на передовій, – одна й та сама.
На першому відео ми бачимо місцевість, позначену червоним квадраром – запам’ятаємо її.
На другому відео, як стверджує Кадиров, його діти ведуть бій. Але й тут ми помічаємо ту саму місцевість, що й на попередньому відео.
Тобто вони навіть не стали шукати нову місцевість для зйомки, а просто викопали окоп там же, хоча на першому відео стверджується, що фронт знаходиться за 3-4 кілометри від них.
Також привертає увагу робота звукорежисера. Уявні українці на відео вели жорсткий вогонь по синах Кадирова, але коли заговорив Замід Чалаєв, то вирішили різко замовкнути і дати сказати відрепетовану промову. Звукорежисер вставив звуки стрілянини у відповідь тільки там, де треба.
Як повідомляли Vlasti, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів вирушать на війну в Україну.
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- 20.10.2022 14:15
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