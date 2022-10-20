«Жопа є, а слова немає»: російський експерт у прямому ефірі проговорився про постачання РФ іранських дронів

«Жопа є, а слова немає»: російський експерт у прямому ефірі проговорився про постачання РФ іранських дронів

Російський експерт вважав, що його не чують в ефірі

У прямому ефірі однієї із програм студії РБК ТВ директор російського Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов визнав, що Росія використовує іранські дрони, вважаючи, що його не чують.

Пухов, не знаючи, що запис уже йде, перед початком ефіру сказав: «Ми сильно човен не розгойдуватимемо, сподіваюся. Тому я дуже прошу вас сильно на цих іранських… Тому що це класика: жопа є, а слова немає. Ми всі знаємо, що вони іранські. Але влада не визнає».

Москва та Тегеран заперечують факт постачання до РФ іранських безпілотників. Але достовірно відомо, що Іран уже поставив Росії сотні чи навіть тисячі БПЛА, зокрема Shahed-136, які застосовують окупанти переважно для атак на об’єкти цивільної інфраструктури в Україні.

МЗС РФ назвало використання Росією іранських БПЛА «не більше ніж набором висновків і притягнутих за вуха тверджень».

Цікаво, що не призначений для ефіру коментар російського експерта пролунав у той день, коли рада Європейського Союзу затвердила санкції щодо Ірану за постачання до РФ безпілотників.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ 20 жовтня повідомив, що керівництво Ірану та РФ погодили відправку до Росії радників та інструкторів для застосування ударних БПЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних дронов-камікадзе Shahed-136 і «перспективних» дронов-камікадзе Arash-2.

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  • 20.10.2022 14:47
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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