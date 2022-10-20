Євросоюз ввів санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе

Євросоюз ввів санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе

Під санкції потрапила компанія-виробник Shahed Aviation Industries і три фізичні особи

Комісія Європейської ради у рекордно короткі терміни погодила та затвердила пакет санкції щодо Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе Shahed-36, які використовуються для атак української інфраструктури.

Про це повідомила ВВС.

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На даному етапі під санкції потрапила компанія-виробник Shahed Aviation Industries і три фізичні особи – начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та відповідальний за логістику в іранському міноборони.

В офіційному Twitter Чехії, яка головує зараз у Раді Європи, йдеться, що санкції набирають чинності з сьогоднішнього дня.

Американська розвідка кілька місяців тому повідомила про те, що угоду на постачання БПЛА Shahed-36 між Москвою та Тегераном укладено.

Тегеран, проте, відкидав цю інформацію навіть після того, як іранські дрони вже активно застосовувалися у війні проти України.

Як повідомляли Vlasti, у прямому ефірі однієї із програм студії РБК ТВ директор російського Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов визнав, що Росія використовує іранські дрони, вважаючи, що його не чують.

  • 20
  • 20.10.2022 15:11
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