Трас заявила про відставку з посади прем’єра Великобританії

Трас заявила про відставку з посади прем’єра Великобританії
Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку.

При цьому уточнила, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра, доки не буде обраний її наступник.

Це був 45 день її роботи на посаді прем’єра Великобританії.

Тепер правляча Консервативна партія має обрати нового прем’єра (за тією самою процедурою, що нещодавно обирали і саму Трас).

Політикиня зазначила, що це відбудеться наступного тижня.

Трас також заявила, що Британія довго була у заручниках «низького економічного зростання». Вона додала, що партія обрала її для того, щоби змінити це.

Її уряд, за словами Трасс, узяв шлях «на економіку, що росте, з низькими податками, щоб скористатися перевагами брекситу».

«Я визнаю, що в ситуації, що склалася, я не змогла виправдати мандат довіри, завдяки якому я була обрана Консервативною партією», – сказала прем’єрка.

Також вона додала, що сповістила короля Чарльза III про свій відхід у відставку.

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  • 20.10.2022 15:41
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