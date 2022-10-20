Укренерго назвало області, де будуть тимчасово вимикати електрику

Світ
20.10.2022 18:06
Тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії введуть у трьох областях
Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
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Там нагадали, що рішення щодо відключення конкретних населених пунктів та вулиць ухвалюють регіональні оператори розподільчих мереж (обленерго).
Киев
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