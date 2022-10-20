Гроші закінчилися: уряд РФ заліз у резервний фонд

Гроші закінчилися: уряд РФ заліз у резервний фонд

Мішустін розпорядився закрити дефіцит нещодавно профіцитного бюджету з резервів

Уряд Росії направить 1 трильйон рублів ($16 млрд) із Фонду національного добробуту (ФНБ) на закриття бюджетної діри у 2022 році.

Як повідомило ТАСС, відповідне доручення дав голова російського уряду Михайло Мішустін.

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Станом на 1 жовтня 2022 року обсяг резервного фонду склав майже 11 трильйонів рублів.

З вересня він уже скоротився на 1 трильйон. Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками 2022 становитиме 1,313 трлн рублів.

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  • 20.10.2022 17:56
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