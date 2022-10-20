Резніков скасував телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю

Резніков знов скасував переговори з ізраїльским колегою

Телефонну розмову між міністром оборони Ізраїлю Бені Ганцем та його українським колегою Олексієм Резніковим, який мав відбутися 20 жовтня, знову відкладено.

Про це повідомляє 13 канал ізраїльського телебачення.

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Перенести розмову, за даними телеканалу, попросила українська сторона.

Зазначається, що прохання надійшло після того, як міністр оборони Ізраїлю заявив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну, але не передаватиме їй озброєння «з низки причин».

При цьому, заявив Ганц, Ізраїль готовий передати Україні сучасні системи попередження про напад, включаючи ракетні удари.