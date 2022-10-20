Відставка Ліз Трасс: що прем’єрка Великобританії зробила не так
Ліз Трасс пробула на посаді прем'єр-міністра Великобританії 44 дні
Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс, яка оголосила сьогодні, 20 жовтня, про свою відставку зробила практично все, щоб відштовхнути електорат як від себе особисто, так і від очолюваної нею партії консерваторів.
Таку думку висловило видання Bild.
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Згідно з опублікованими в середу даними опитування компанії Ipsos, за відставку Ліз Трасс виступало щонайменше 53% британців.
Чим вона відштовхнула своїх виборців:
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Пообіцяла історичне зниження податків, а потім відмовилася від цього заходу;
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Оголосила мільярдну допомогу економіці країни, що спричинило хаос на фінансових ринках: фунт упав до історичного мінімуму;
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Оголосила про дворічну стелю цін на газ та електрику, але не врахувала, що уряд не має фінансових можливостей для того, щоб забезпечити виконання цих планів.
Ліз Трасс пробула на посаді прем’єр-міністра Великобританії 44 дні — найменше в історії країни.
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- 20.10.2022 19:49
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