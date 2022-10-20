Відставка Ліз Трасс: що прем’єрка Великобританії зробила не так

Відставка Ліз Трасс: що прем’єрка Великобританії зробила не так

Ліз Трасс пробула на посаді прем'єр-міністра Великобританії 44 дні

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс, яка оголосила сьогодні, 20 жовтня, про свою відставку зробила практично все, щоб відштовхнути електорат як від себе особисто, так і від очолюваної нею партії консерваторів.

Таку думку висловило видання Bild.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Згідно з опублікованими в середу даними опитування компанії Ipsos, за відставку Ліз Трасс виступало щонайменше 53% британців.

Чим вона відштовхнула своїх виборців:

  • Пообіцяла історичне зниження податків, а потім відмовилася від цього заходу;

  • Оголосила мільярдну допомогу економіці країни, що спричинило хаос на фінансових ринках: фунт упав до історичного мінімуму;

  • Оголосила про дворічну стелю цін на газ та електрику, але не врахувала, що уряд не має фінансових можливостей для того, щоб забезпечити виконання цих планів.

Ліз Трасс пробула на посаді прем’єр-міністра Великобританії 44 дні — найменше в історії країни.

  • 49
  • 20.10.2022 19:49
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:49
Відставка Ліз Трасс: що прем'єрка Великобританії зробила не так
Світ
18:06
Резніков скасував телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю
Світ
17:56
Гроші закінчилися: уряд РФ заліз у резервний фонд
Україна
16:53
Укренерго назвало області, де будуть тимчасово вимикати електрику
Україна
16:35
Загроза наступу з Білорусі зростає: ціллю буде не Київ
Світ
15:41
Трас заявила про відставку з посади прем'єра Великобританії
Світ
15:11
Євросоюз ввів санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе
Світ
14:47
"Жопа є, а слова немає": російський експерт у прямому ефірі проговорився про постачання РФ іранських дронів
Світ
14:15
Кадиров показав, як його діти на передовій “відбили атаку нацистів”: що не так із цим відео
Світ
11:54
В Німеччині підпалили притулок для українських біженців
Світ
11:31
Росія пригрозила ООН за можливе дослідження збитих в Україні дронів
Світ
10:32
Битва за Херсон: Росія має три “непрості” варіанти
Україна
09:18
Окупанти почали тікати з Енергодару: масово вивозять награбоване
Україна
08:51
На Миколаївщині за ніч знищили 14 дронів-камікадзе
Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну

Головне

Україна
16:53
Укренерго назвало області, де будуть тимчасово вимикати електрику
Світ
15:41
Трас заявила про відставку з посади прем’єра Великобританії
Світ
15:11
Євросоюз ввів санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе
Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну
Світ
14:59
Путін оголосив військовий стан на окупованих територіях
Світ
13:44
Ізраїль не постачатиме Україні зброю
Україна
12:00
Росіяни готуються обстрілювати Херсон із артилерії
Світ
11:10
Путін хоче розпочати наступ ще на двох напрямках
Україна
08:11
На Миколаївщині за ніч знищено 12 дронів-камікадзе
Україна
07:40
Стремоусов анонсував наступ ЗСУ на Херсон і закликав тікати на лівий берег
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Відставка Ліз Трасс: що прем’єрка Великобританії зробила не так
Світ
20.10.2022 19:49
ТОР
Резніков скасував телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю
Світ
20.10.2022 18:06
ТОР
Гроші закінчилися: уряд РФ заліз у резервний фонд
Світ
20.10.2022 17:56

Популярне

ТОР
У Бєлгороді прильот по об’єкту інфраструктури: перед вибухом працювала ППО
19.10.2022 10:33
ТОР
Гроші закінчилися: уряд РФ заліз у резервний фонд
20.10.2022 17:56
ТОР
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
19.10.2022 11:38

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com