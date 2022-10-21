Окупанти замінували Каховську ГЕС: можливий теракт рівня застосування зброї масового ураження

Окупанти замінували Каховську ГЕС: можливий теракт рівня застосування зброї масового ураження

Зеленський виступив перед Європейською Радою

Російські окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції і вже підготували все для підриву.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу відеозв’язком перед Європейською радою.

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«Росія свідомо створює ґрунт для створення масштабної катастрофи на півдні України. У нас є й інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції”, – сказав він

За словами Зеленського,  є інформація, що окупанти вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт.

Президент уточнив, що дамба Каховської ГЕС утримує об’єм близько 18 млн кубометрів води, і якщо росіяни її підірвуть, то в зоні швидкого затоплення опиниться понад 80 населених пунктів разом з Херсоном.

«Сотні, сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйновано забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну електростанцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС береться саме з їхнього Каховського водосховища», – наголосив Зеленський.

Він додав, що навіть роботу каналу, побудованого для постачання води до Криму, про який періодично «турбуються» у Москві, буде повністю зруйновано.

Зеленський запропонував направити на територію Каховської ГЕС міжнародну спостережну місію, повернути туди український персонал, який «вишвирнули» росіяни», та забезпечити негайне та професійне розмінування цього об’єкту.

Згодом у вечірньому зверненні Зеленський закликав світ до превентивної реакції на можливий підрив росіянами Каховської ГЕС.

«Ми маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Наслідки для Росії мають бути відповідними”, – сказав він.

Як повідомляли Vlasti, російські війська готують інформаційне забезпечення для провокації під чужим прапором на Каховській гідроелектростанції.

Можливо, російське командування вважає, що руйнація дамби дозволить прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти чи уповільнити подолання українськими військами водної перешкоди.

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  • 21.10.2022 06:18
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