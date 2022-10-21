Сьогодні можливо відключення електрики в ряді областей – Укренерго

У п'ятницю можливі віялові відключення світла

У п'ятницю, 21 жовтня по всій Україні будуть можливі тимчасові обмеження енергоспоживання.

Про це повідомили в Укренерго.

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Там подякували українцям за розуміння і співпрацю, але зазначили, що сьогодні також буде непростий день.

В яких саме областях будуть віялові відключення Укренерго повідомить трохи згодом.

“Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами”, – нагадали в повідомленні.

Докладнішу інформацію про відключення в конкретному регіоні можна знайти на сайті ваших операторів системи розподілу електроенергії (обленерго).