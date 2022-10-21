На Херсонщину кидають тисячі мобіків і евакуюють “банки”
На Херсонщину прибули 2000 мобілізованих
На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”.
Також підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.
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- 21.10.2022 07:09
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