На Херсонщину кидають тисячі мобіків і евакуюють “банки”

На Херсонщину прибули 2000 мобілізованих

На тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення прибуло до 2000 осіб з числа російських мобілізованих.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Разом з тим, окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих “банківських установ”.

Також підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.