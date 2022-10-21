ЗСУ вдарили по переправі окупантів біля Антонівського мосту: пропагандисти запустили фейк

ЗСУ вдарили по переправі окупантів біля Антонівського мосту: пропагандисти запустили фейк

Удару по переправі було завдано близько 23:00

У четвер близько 23:00 ЗСУ завдали удару по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також інформацію підтвердили російські ЗМІ та паблики.

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Попередньо удари завдавалися за допомогою РСЗВ Himars. Російська ППО намагалася збивати ракети, але не дуже успішно.

Місцеві жителі кажуть, що було дуже гучно, тремтіли вікна та стіни.

Незабаром після обстрілу пропагандистські канали, як під копірку, повідомили, що в результаті удару нібито постраждали цивільні, які переправлялися на інший берег Дніпра – «попередньо, 2 людей загинуло, 10 поранено, включаючи дітей та журналістів».

Водночас місцеві жителі звертають увагу на те, що переправа для цивільних працює лише до 20:00, і про це постійно нагадують самі окупанти.

Згідно з офіційним повідомленням окупаційної влади переправа працює лише до 20:00

Згідно з офіційним повідомленням окупаційної влади переправа працює лише до 20:00

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  • 21.10.2022 07:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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