Росіяни вдарили по Харкову ракетами: в місті пролунала серія вибухів
Російські війська вранці 21 жовтня, близько 08:04 вдарили по Харкову.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
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Інформацію про удари по місту підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«До уваги харків’ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру», – написав він у Telegram.
Також до обережності харків’ян закликав і міський голова Ігор Терехов.
«У Харкові серія вибухів. Будьте гранично обережні», – повідомив він.
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- 21.10.2022 08:30
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