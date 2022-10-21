Ранковий обстріл Запоріжжя: одна з ракет впала і не вибухнула
Окупанти намагалмся влучити в одну зі шкіл міста
Вранці 21 жовтня російські війська вдарили ракетами по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
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За його словами, внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет.
«Не чипайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні», – наголосив він.
За словами Старуха, ворог атакував місто ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.
За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених.
В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.
На місті подій вже працюють профільні служби.
Також окупант поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.
Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.
В соцмережах і пабликах з’явилися фото російської ракети, яка впала в Запоріжжі і не розірвалася.
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- 21.10.2022 10:04
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