Ранковий обстріл Запоріжжя: одна з ракет впала і не вибухнула

Окупанти намагалмся влучити в одну зі шкіл міста

Вранці 21 жовтня російські війська вдарили ракетами по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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За його словами, внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет.

«Не чипайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні», – наголосив він.

За словами Старуха, ворог атакував місто ракетами С-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених.

В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.

На місті подій вже працюють профільні служби.

Також окупант поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

В соцмережах і пабликах з’явилися фото російської ракети, яка впала в Запоріжжі і не розірвалася.