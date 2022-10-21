Під Москвою масштабна пожежа на великому складі: у вогні тисячі квадратних метрів
Площа пожежі - майже 5000 кв. м.
На території підмосковного "Ногінськ-технопарку" на площі 4,8 тис. кв. м горить великий склад.
Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на МНС.
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На відео з місця пожежі видно, як від палаючого складу піднімається густий сірий дим.
Про постраждалих наразі не повідомляється. Загорянню надали другий ранг складності.
Інформація про пожежу надійшла до МНС о 08:29. Склад знаходиться на 58-му кілометрі Горьківського шосе та за 45 км від МКАД. Його площа складає 30 тис. кв. м.
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- 21.10.2022 10:22
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