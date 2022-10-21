Цивiльних там не було: в ЗСУ розповіли про удар по переправі біля Антонівського мосту

ЗСУ вдарили по переправі окупантів в ніч на 21 жовтня

Українські військові тримають вогневий контроль над Антонівським мостом, однак не ведуть вогонь по об'єктах критичної інфраструктури на ураження.

Про це в ефірі національного телемарафону розповілаа начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Вона зокрема прокоментувала удар по переправі біля Антонівського мосту, який нанесли ЗСУ 20 жовтня близько 23:00.

«Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я неодноразово зауважувала, що ми не б’ємо по об’єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б’ємо по мирних населених пунктах і по місцевому населенню. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, тому що це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються для тих, хто її може порушувати. Цивільних там не було», – сказала Гуменюк.

За її словами, російські окупанти намагаються приховати свою приналежність до військових й зробити картинку, що відбувається обстріл мирного населення.

«Але це не так», – наголосила Гуменюк.

Як повідомляли Vlasti, у четвер близько 23:00 ЗСУ завдали удару по переправі окупантів у районі Антонівського мосту.