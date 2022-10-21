Ефективніші, ніж у США: Лукашенку показали білоруські безпілотники

Ефективніші, ніж у США: Лукашенку показали білоруські безпілотники

Лукашенко спробував наслідувати Путіна і теж подався до військових

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на загальновійськовому полігоні Обуз-Лісновський у Брестській області ознайомився з вітчизняними розробками військово-промислового комплексу.

Про це повідомило БЕЛТА.

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Диктатору показали безпілотні авіаційні комплекси, що стоять на озброєнні армії, а також перспективні розробки.

«Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт і він воює?» – уточнив Лукашенко у голови Держкомвійськпрому Дмитра Пантуса.

Рудий білоруський безпілотник поруч з Лукашенком

Рудий білоруський безпілотник поруч з Лукашенком

Тут же він додав, що безпілотники «продаватимемо всім, хто купує», але небажано, щоб білоруські зразки воювали в Україні – «все-таки свої люди».

Білоруський "аналогов нєт"

Білоруський "аналогов нєт"

“Серед представлених моделей були безпілотники-розвідники, ударні комплекси та розвідувально-ударний безпілотний вертоліт, аналогів якому у світі немає. Схожа техніка є лише у США, але її ефективність набагато нижча”, – наголосило державне білоруське видання.

Білоруси стверджують, що їхні апарати ефективніші за американські

Білоруси стверджують, що їхні апарати ефективніші за американські

«Намагайтеся швидше», – зажадав Лукашенко від розробників наприкінці огляду озброєння.

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  • 21.10.2022 13:35
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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