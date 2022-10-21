У нас гарні результати: Путін знову порушив тему пияцтва в Росії

Путін вчергове заговорив про алкоголізм у Росії

На віртуальній зустрічі з губернатором Магаданської області Сергієм Носовим президент РФ Володимир Путін порушив тему алкоголізму в Росії.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

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“Один момент мене все-таки насторожує, і я просив би Вас на це звернути увагу. Ви точно знаєте про високий рівень вживання алкоголю. Це не пов’язано з тим, що п’яниці в Магаданській області живуть. Напевно, це пов’язано з недостатністю розвитку соціальної інфраструктури”, – сказав Путін Носову.

На його думку, необхідно приділити більше уваги об’єктам культури, спорту, фізичної культури.

«Впевнений, не заборона, а саме можливість зайнятися саморозвитком, цікавою справою, розвивати свої хобі – ось це надзвичайно важливо, це точно допоможе», – видав свій рецепт боротьби з пияцтвом президент РФ.