Букмекери назвали Джонсона фаворитом на посаду прем’єра

Джонсон обіцяв, що повернеться

Британські букмекери назвали екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона одним із фаворитів на посаду глави уряду.

Про це йдеться 21 жовтня на веб-сайті букмекерської платформи Betfair.

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«Борис Джонсон – новий другий претендент на посаду лідера торі після того, як він, схоже, заручився значною підтримкою серед консервативних членів парламенту», – сказано у публікації.

Лідируючі позиції в гонці за посаду прем’єра, як і раніше, займає ексглава міністерства фінансів Ріші Сунак. На третьому місці – лідер палати громад Пенні Мордонт.