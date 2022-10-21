Окупанти замінували Каховську ГЕС ще в квітні: зараз мінують шлюзи та опори

Російські окупанти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та можуть зруйнувати дамбу Каховського водосховища та агрегати Каховської ГЕС.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники зазначили, що підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЄС.

На дамбі встановлено 2 військові тентовані «Камази» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.

В ГУР уточнили, що теракт росіян може призвести до катастрофічних наслідків.

“В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону”, – сказано в повідомленні.

Як повідомляли Vlasti, президент Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що російські окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції і вже підготували все для підриву.