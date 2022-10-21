Окупанти замінували Каховську ГЕС ще в квітні: зараз мінують шлюзи та опори
Російські окупанти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та можуть зруйнувати дамбу Каховського водосховища та агрегати Каховської ГЕС.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Розвідники зазначили, що підрив дамби було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЄС.
На дамбі встановлено 2 військові тентовані «Камази» без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою.
В ГУР уточнили, що теракт росіян може призвести до катастрофічних наслідків.
“В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону”, – сказано в повідомленні.
Як повідомляли Vlasti, президент Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що російські окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції і вже підготували все для підриву.
- 15
- 21.10.2022 14:34
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: