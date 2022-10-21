Викинули «як собак» і залишили без набоїв та командирів: мобікі з Краснодара загубилися в полях України
Мобілізовані кажуть, що не знають, де знаходяться і що їм робити
Мобілізовані на війну з Україною мешканці Краснодарського краю записали відеозвернення з фронту із різкою критикою міноборони РФ.
Про це повідомило видання SOTA.
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Росіяни заявили, що їх «як собак» викинули в поля. Де вони перебувають і що мають робити – мобілізовані не знають, оскільки немає командирів.
Зі зброї їм видали лише “калаші та штик-ножі”, але патронів до зброї немає.
Також немає у мобіків ні рацій, щоб з кимось зв’язатися, ні лопат, щоб окопатися, ні ліків.
Запитаннями про те, навіщо вони вирушили в Україну, мобілізовані при цьому чомусь не задаються.
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- 21.10.2022 15:02
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