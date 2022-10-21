Шойгу вдруге з початку війни поговорив з главою Пентагону Остіном

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу обговорив телефоном із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію в Україні.

Про це повідомило російське агентство РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«21 жовтня 2022 року відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу і міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна.Обговорено актуальні питання міжнародної безпеки, включно із ситуацією в Україні», – сказано в повідомленні.

Хто ініціював телефонну розмову – не уточнюється.

Сьогоднішні переговори Шойгу із Остіном – другі з початку війни в Україні.

Минулі були у травні, тема обговорення тоді була такою ж – “актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію в Україні”.