Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
У Шебекіно Білгородської області спалахнула потужна пожежа на лакофарбовому заводі.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Також очевидці публікують відео із великим стовпом чорного диму. Кажуть, його видно навіть із Бєлгорода.
Губернатор Білгородської області Гладков підтвердив, що пожежа на підприємстві в Шебекіно виникла через прильот.
«На одному з промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучення снаряда», – заявив Гладков.
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- 21.10.2022 17:56
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