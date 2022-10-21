Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот

У Шебекіно Білгородської області спалахнула потужна пожежа на лакофарбовому заводі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Також очевидці публікують відео із великим стовпом чорного диму. Кажуть, його видно навіть із Бєлгорода.

Губернатор Білгородської області Гладков підтвердив, що пожежа на підприємстві в Шебекіно виникла через прильот.

«На одному з промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучення снаряда», – заявив Гладков.

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