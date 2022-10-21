Росія за десять днів пошкодила понад 400 об’єктів в Україні: як ми з цим впораємось

Пошкоджено понад 400 об'єктів в 16 регіонах

За 10 днів, з 10 по 20 жовтня, росіяни пошкодили ракетами та дронами понад 400 об'єктів по всій Україні, зокрема десятки об'єктів енергосистеми.

Як повідомило Інтерфакс-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п’ятницю, 21 жовтня.

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«Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об’єктів своїх атак. Обстріли генерації, тобто об’єктів, що виробляють електроенергію. Обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким у кожного з нас є вдома світло», – розповів він.

За словами Шмигаля, компанії-оператори мереж із Польщі, Німеччини, Італії, Бельгії та інших країн віддають «Укренерго» генератори, трансформатори, дроти та інше обладнання, що дозволяє Україні швидше відновлювати подачу електрики.

Також прем’єр додав, що США виділили 55 млн доларів на ремонт та обслуговування газових труб, а також на електрогенератори та «альтернативні джерела палива», і ще 70 млн на ті самі витрати обіцяють Нідерланди.

Крім того, Україна попередньо домовилася з Норвегією та Британією про додаткові постачання газу, якщо взимку в цьому виникне потреба.