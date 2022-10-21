Росія за десять днів пошкодила понад 400 об’єктів в Україні: як ми з цим впораємось

Росія за десять днів пошкодила понад 400 об’єктів в Україні: як ми з цим впораємось

Пошкоджено понад 400 об'єктів в 16 регіонах

За 10 днів, з 10 по 20 жовтня, росіяни пошкодили ракетами та дронами понад 400 об'єктів по всій Україні, зокрема десятки об'єктів енергосистеми.

Як повідомило Інтерфакс-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п’ятницю, 21 жовтня.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об’єктів своїх атак. Обстріли генерації, тобто об’єктів, що виробляють електроенергію. Обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким у кожного з нас є вдома світло», – розповів він.

За словами Шмигаля, компанії-оператори мереж із Польщі, Німеччини, Італії, Бельгії та інших країн віддають «Укренерго» генератори, трансформатори, дроти та інше обладнання, що дозволяє Україні швидше відновлювати подачу електрики.

Також прем’єр додав, що США виділили 55 млн доларів на ремонт та обслуговування газових труб, а також на електрогенератори та «альтернативні джерела палива», і ще 70 млн на ті самі витрати обіцяють Нідерланди.

Крім того, Україна попередньо домовилася з Норвегією та Британією про додаткові постачання газу, якщо взимку в цьому виникне потреба.

  • 20
  • 21.10.2022 18:25
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
18:25
Росія за десять днів пошкодила понад 400 об'єктів в Україні: як ми з цим впораємось
Світ
17:56
Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
Світ
16:28
Шойгу вдруге з початку війни поговорив з главою Пентагону Остіном
Україна
15:02
Викинули "як собак" і залишили без набоїв та командирів: мобікі з Краснодара загубилися в полях України
Україна
14:34
Окупанти замінували Каховську ГЕС ще в квітні: зараз мінують шлюзи та опори
Світ
14:24
Букмекери назвали Джонсона фаворитом на посаду прем'єра
Світ
13:55
У нас гарні результати: Путін знову порушив тему пияцтва в Росії
Світ
13:35
Ефективніші, ніж у США: Лукашенку показали білоруські безпілотники
Україна
11:46
Цивiльних там не було: в ЗСУ розповіли про удар по переправі біля Антонівського мосту
Україна
11:31
Укренерго назвало області, де сьогодні можуть вимикати електрику
Світ
10:51
Російсько-білоруська група військ не відповідає заявленій чисельності, - британська розвідка
Світ
10:22
Під Москвою масштабна пожежа на великому складі: у вогні тисячі квадратних метрів
Україна
10:04
Ранковий обстріл Запоріжжя: одна з ракет впала і не вибухнула
Україна
08:30
Росіяни вдарили по Харкову ракетами: в місті пролунала серія вибухів
Україна
07:51
ЗСУ вдарили по переправі окупантів біля Антонівського мосту: пропагандисти запустили фейк

Головне

Світ
17:56
Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
Світ
16:28
Шойгу вдруге з початку війни поговорив з главою Пентагону Остіном
Україна
14:34
Окупанти замінували Каховську ГЕС ще в квітні: зараз мінують шлюзи та опори
Україна
08:30
Росіяни вдарили по Харкову ракетами: в місті пролунала серія вибухів
Україна
07:51
ЗСУ вдарили по переправі окупантів біля Антонівського мосту: пропагандисти запустили фейк
Україна
06:36
НАБУ провело обшуки в Кабміні і Офісі президента через зловживання з гуманітаркою
Україна
16:53
Укренерго назвало області, де будуть тимчасово вимикати електрику
Світ
15:41
Трас заявила про відставку з посади прем’єра Великобританії
Світ
15:11
Євросоюз ввів санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе
Україна
08:42
Росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити Україну
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Росія за десять днів пошкодила понад 400 об’єктів в Україні: як ми з цим впораємось
Україна
21.10.2022 18:25
ТОР
Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
Світ
21.10.2022 17:56
ТОР
Шойгу вдруге з початку війни поговорив з главою Пентагону Остіном
Світ
21.10.2022 16:28

Популярне

ТОР
Під Москвою масштабна пожежа на великому складі: у вогні тисячі квадратних метрів
21.10.2022 10:22
ТОР
Під Бєлгородом горить лакофарбовий завод: місцеві паблики пишуть про прильот
21.10.2022 17:56
ТОР
Гроші закінчилися: уряд РФ заліз у резервний фонд
20.10.2022 17:56

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com