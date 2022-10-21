Окупанти в Запорізькій області не дають бензин для «швидких» і збирають гроші у бюджетників

На захоплених територіях Запорізької області в окупантів закінчився бензин для машин “швидкої допомоги”.

Про російську «медреформу» розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Спочатку загарбники забрали у цивільних сучасні “швидкі” на потреби росармії та видали лікарням старі УАЗи.

Далі окупанти зайняли всі медзаклади захоплених населених пунктів Запорізької області пораненими росіянами.

Для потреб цивільних залишили лише одну лікарню – мелітопольську. Зрозуміло, що в ній не вистачає місць, адже саме сюди звертаються мешканці з усієї окупованої частини області.

«Тепер зовсім позбавили людей шансів отримати хоча б якусь медичну допомогу: «швидкі» банально не зможуть приїхати на виклик», – констатував Федоров.

І ще додамо вишеньку на цей зовсім не солодкий торт.

У Мелітополі у більшості бюджетних організацій із кожної зарплати у співробітників збирають гроші на бензин для транспорту цієї установи.

Беруть пропорційно до розміру зарплати, незалежно від того, чи користується співробітник службовими авто чи взагалі їх ніколи не бачив.