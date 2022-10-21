Джорджа Мелоні стане новим прем’єром Італії: президент доручив їй сформувати уряд

Джорджа Мелоні стане новим прем’єром Італії: президент доручив їй сформувати уряд

Мелоні стане першою жінкою на члоі укряду Італії

Новим італійським прем'єром стане голова ультраправої партії "Брати Італії", 45-річна Джорджа Мелоні.

У суботу, швидше за все, Мелоні буде приведена до присяги як новий прем’єр-міністр Італії.

Вона стане першою жінкою-прем’єром в історії країни та першим ультраправим керівником уряду Італії з часів закінчення Другої світової війни.

Президент Італії Серджо Маттарелла офіційно доручив їй як лідеру ультраправих «Братів Італії» сформувати коаліційний уряд країни, що вона спробує зробити найближчим часом.

Двома її потенційними партнерами щодо майбутньої коаліції, найімовірніше, стануть лідер ультраправої Ліги Півночі Маттео Сальвіні та ветеран італійської політики екс-прем’єр Сільвіо Берлусконі, який цього тижня потрапив в епіцентр чергового скандалу, пов’язаного з горілкою та Путіним.

Хоча Мелоні всіляко прагне продемонструвати поміркованість своїх поглядів, співзасновник її партії та новий речник Сенату Іньяціо Ла Русса відомий тим, що збирає пам’ятні речі фашистського диктатора Беніто Муссоліні і вважається його фанатом.

Та й історія самих «Братів Італії» сягає повоєнного неофашистського руху країни.

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  • 21.10.2022 20:03
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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