Окупанти готують Херсон до вуличних боїв

З наближенням ЗСУ і можливою битвою за Херсонм місто залишила значна частина населення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Росіяни, що залишилися в обласному центрі, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання.

Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Також стало відомо, що окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.