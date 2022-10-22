Окупанти готують Херсон до вуличних боїв

Світ
22.10.2022 08:46
З наближенням ЗСУ і можливою битвою за Херсонм місто залишила значна частина населення.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Росіяни, що залишилися в обласному центрі, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання.
Ворог готує Херсон до вуличних боїв.
Також стало відомо, що окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
Киев
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