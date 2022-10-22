Росіяни завдали ударів по об’єктах енергетики на західній Україні

Росіяни завдали ударів по об’єктах енергетики на західній Україні

В багатьох місцях після прильотів спалахнули пожежі (на фото - Рівне)

Під час дії повітряної тривоги на всій території України пролунали вибухи у західних областях країни.

Після прильотів у Рівненській області у частині районів зникло світло. Місцеві паблики повідомили, що область зазнала ударів двічі – з невеликою перервою.

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Також повідомляють про вибухи та проблеми з електрикою у Хмельницькій області.

Хмельницька міськрада підтвердила, що місто залишилося без світла.

“Хмельниччині, місто без світла. Просимо зробити запаси води, адже за годину вона також зникне”, – сказано у повідомленні.

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у Ковелі та Луцьку Волинської області.

В багатьох місцях після прильотів спалахнули пожежі.

У Львівській та Чернівецькій областях спрацювали сили ППО, повідомили в обласних адміністраціях.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував чергові ракетні обстріли “від терористів, які воюють з цивільною інфраструктурою та людьми”.

“Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу та припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що даватимемо ще сильніший відповідь”, – написав він.

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  • 22.10.2022 09:32
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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