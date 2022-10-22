Укренерго обмежила електропостачання в Києві та деяких інших областях

Через критичне збільшення зранку споживання електроенергії компанія Укренерго вимушено тимчасово обмежила споживання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Там зазначили, що величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні, 21 жовтня.

“Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками”, – пояснили в Укренерго.

Там також нагадали, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів.

Як повідомляли Vlasti, зранку 22 жовтня росіяни завдали ударів по об’єктах енергетики на західній Україні