Готові будь-якої миті перетнути кордон з Україною: США перекинули до Румунії ударну 101-у дивізію ВДВ

101-а дивізія вперше опинилась в Європі після висадки в Нормандії за часів Другої світової

США перекинули до Європи вперше за 80 років 101-у повітряно-десантну дивізію армії США - близько 4700 військових, яких передислокували до Румунії зі штату Кентуккі.

Про це повідомило CBS.

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Командувач однієї з бригад Едвін Маттаїдесс зазначив, що його підрозділ знаходиться ближче до української території, ніж будь-які інші сили США, і уважно стежить за діями Росії.

Видання зазначило, що підрозділ Screaming Eagles здатний розгортатися на будь-якому полі бою протягом кількох годин.

“Ми готові захищати кожен дюйм землі НАТО. Ми маємо унікальні можливості, такі як наші засоби повітряного нападу», — сказав CBS News заступник командира дивізії Джон Любас.

У Румунії американські десантники проводять навчання з використанням бойової зброї та справжніх боєприпасів. Навчання покликані відтворити битви, які українські сили ведуть щодня проти російських військ прямо через кордон.

Військові маневри так близько до кордону є чітким сигналом для Росії та союзників Америки по НАТО, що армія США тут.

Як пише СBS, у разі ескалації бойових дій чи нападу на НАТО, десантники «цілком готові перетнути кордон з Україною».