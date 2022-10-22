Перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня: в Укренерго оцінили масштаб пошкоджень після сьогоднішніх ударів

Перевищує наслідки атаки 10-12 жовтня: в Укренерго оцінили масштаб пошкоджень після сьогоднішніх ударів
У суботу, 22 жовтня, російські війська здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України, масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Про це повідомили в Укренерго.

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“Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» приступлять до відновлення щойно рятувальники  ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань. Спеціалісти “Укренерго” вживають всіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання в регіонах, які наразі залишилися без світла”, – зазначили в компанії.

Там також додали, що наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками.

В Укренерго знов попросили українцівв ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

“Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи”, – сказано в повідомленні.

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  • 22.10.2022 11:41
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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