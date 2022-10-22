Під час ранкової атаки ЗСУ збили 18 російських ракет
ЗСУ збили 18 ворожих ракет
22 жовтня близько 07:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України, українські захисники збили 18 ворожих ракет.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області, випустивши 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).
Крім того, окупанти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами «Калібр», здійснивши 16 пусків.
В зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:
– 13 КР Х-101/Х-555;
– 5 КР «Калібр».
В мережі показали кадри збиття ворожих ракет українськими винищувачами.
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- 22.10.2022 11:52
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