Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО
У Київській області під час останньої повітряної атаки знову працюють сили ППО.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
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«Київщина! Третя за добу повітряна тривога. В області працює ППО», – написав він і закликав громадян перебувати в укриттях.
«Нічого не фотографуємо!», – нагадав голова ОВА.
Як повідомляли Vlasti, 22 жовтня близько 07:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України, українські захисники збили 18 ворожих ракет.
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- 22.10.2022 12:33
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