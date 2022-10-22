Третя повітряна атака на Київщину: в області працює ППО

У Київській області під час останньої повітряної атаки знову працюють сили ППО.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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«Київщина! Третя за добу повітряна тривога. В області працює ППО», – написав він і закликав громадян перебувати в укриттях.

«Нічого не фотографуємо!», – нагадав голова ОВА.

Як повідомляли Vlasti, 22 жовтня близько 07:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України, українські захисники збили 18 ворожих ракет.